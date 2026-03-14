Protesta a Bologna manichino-monarca a terra | video

A Bologna un gruppo di manifestanti ha allestito una protesta con un manichino a terra, che rappresentava un simbolo di critica verso le presunte derive autoritarie di diversi governi. Il video dell'evento mostra il manichino abbattuto mentre i partecipanti esprimono il loro dissenso attraverso slogan e gesti di protesta. L'azione si è svolta nel centro della città, attirando l'attenzione di passanti e media locali.

che simboleggiava, secondo i manifestanti, la "svolta autoritaria" di molti Governi, tra cui quello italiano e 'l'economia di guerra'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protesta a Bologna, manichino-monarca a terra: video Articoli correlati VIDEO/ Gli agricoltori tornano in piazza: cibo a terra per protestaTempo di lettura: 4 minuti trattori Nuova mobilitazione ad Avellino di decine di agricoltori che si sono ritrovati in Piazza Kennedy per protestare... Sara Sabato trionfa al Manichino d’oro: la sarta lucana versoSommario Sara Sabato, giovane sarta di Rionero in Vulture, ha trionfato nella selezione regionale della 13^ edizione del Manichino d'oro, concorso...