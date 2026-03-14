Protagonista del Risorgimento culturale | Clara Maffei una contessa da celebrare

Giovedì 12 marzo a Bergamo si è aperta una mostra dedicata a Clara Maffei, una contessa nota per il suo stile di vita innovativo e la passione per l’arte. La rassegna celebra la figura di questa protagonista del Risorgimento culturale, evidenziando il suo ruolo nel panorama locale e il suo impatto sulla storia culturale della città. L’evento ha attirato un pubblico interessato alla figura storica e alle sue imprese.

Bergamo. Nella serata di giovedì 12 marzo si è svolta l’inaugurazione della mostra dedicata a Clara Maffei, figura femminile di spicco ricordata per il suo stile di vita rivoluzionario e la sua passione per l’arte. Il tutto è avvenuto nella biblioteca Angelo Mai, in Città Alta, nell’atrio Scamozziano. La contessa fu promotrice di idee unitarie e protagonista dei salotti del Risorgimento. Hanno preso parte all’evento Claudio Rota e Irene Ferretti, del Comitato Clara Maffei, Cristiana Iommi, della biblioteca civica Mai e Sergio Gandi, vicesindaco di Bergamo. I prossimi appuntamenti si terranno a Casa Manzoni, al Museo del Risorgimento, al Cimitero Monumentale a Milano, fino al 24 maggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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