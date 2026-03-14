Una donna è stata arrestata a Vedelago con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. La sua attività, svolta in un centro benessere, si è rivelata un luogo dove decine di ragazze cinesi venivano fatte prostituire e sfruttate. Durante l’intervento, sono stati identificati quasi 900 clienti che avevano frequentato la struttura. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.

Importante blitz condotto dalla Guardia di finanza in un centro benessere di Vedelago (Treviso) dove la titolare cinese aveva messo in piedi un giro di squillo. Tra gli appassionati clienti anche molti padovani È stata arrestata in flagrante, con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, la titolare di un centro benessere a Vedelago, rivelatosi una casa di appuntamenti dove venivano sfruttate e fatte prostituire decine di ragazze cinesi. Nella forbice di clienti identificati, anche decine di padovani. L'indagine è stata condotta dalla Guardia di finanza di Treviso con il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria e ha portato all'arresto della titolare, la maitresse di origini cinesi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Il centro di consulenza informatica ha troppi clienti: all’interno c’erano delle prostitute, 2 denunciati ad ArzanoLa scoperta dei carabinieri, che sulla vera natura del centro di consulenza informatica avevano letto annunci e sentito in giro delle voci.

Leggi anche: Finto centro estetico, faceva prostituire le dipendenti: donna cinese latitante scoperta e arrestata

Contenuti utili per approfondire Prostitute nel finto centro benessere...

Discussioni sull' argomento Prostitute nel finto centro benessere, arrestata la maitresse: quasi 900 i clienti; Prostitute nel finto centro benessere, arrestata la maitresse: quasi 900 i clienti; Studio informatico con recensioni sospette: era una casa di prostituzione di ragazze cinesi; Nino Springolo e i due compagni al Museo Bailo: 'Riscopriamo l'orgoglio trevigiano'.

Arrestato a Laion il picchiatore della prostitute nigeriane, il 40enne Klaus Rabanser. Una di loro e' da mesi in ospedale: l'ha presa a calci e pugni e poi lasciata a terra. La sua serie è stata fermata dalla polizia, poteva finire molto peggio...Inevitabile il paragone - facebook.com facebook