Pronostico Sunderland-Brighton | da gennaio si segna con il contagocce

Sabato alle 16:00 si disputa la partita tra Sunderland e Brighton, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. La sfida si svolge allo stadio di Sunderland e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, con i pronostici che indicano una fase di gioco in cui si segna con difficoltà, soprattutto a partire da gennaio.

Sunderland-Brighton è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Non si sa ancora quante squadre la Premier League riesca a qualificare in Europa l’anno prossimo ma le probabilità che la settima o addirittura l’ottava stacchino il pass per una delle due competizioni minori (Europa o Conference League) non sono poche. Ecco perché anche qualcuna che adesso sembra essere fuori dai giochi può considerarsi ancora in corsa. Il Sunderland, undicesimo e a quota 40 punti (appena 4 in meno rispetto al Brentford settimo) rientra a pieno titolo tra queste. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sunderland-Brighton: da gennaio si segna con il contagocce Articoli correlati Pronostico Brighton-Sunderland: il campo di casa torna un fortinoBrighton-Sunderland è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni,... Pronostico Congo-Benin: gol con contagocceLe ultime cinque partite del Congo, che inizia questa Coppa d’Africa leggermente favorito contro il Benin, hanno sempre regalato meno di tre gol. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico Sunderland Brighton da... Temi più discussi: Pronostico Sunderland-Brighton: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 Premier League; Pronostico Sunderland vs Brighton – 14 Marzo 2026; Sunderland-Brighton (sabato 14 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Sunderland-Brighton 14 Marzo 2026: 30ª Giornata di Premier League. Pronostico Sunderland vs Brighton – 14 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Sunderland e Brighton, in programma il 14 Marzo 2026 alle 16:00 presso lo Stadio of Light, richiama l’attenzione degli ... news-sports.it Pronostico Leeds-Sunderland: la partita decisivaLeeds-Sunderland è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Sunderland-Brighton (sabato 14 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/iUI4lA1 #scommesse #pronostici x.com