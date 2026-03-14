La partita tra Nottingham Forest e Fulham si disputa domenica alle 15, valevole per la trentesima giornata di Premier League e trasmessa in diretta tv. Il Nottingham Forest arriva dopo una sconfitta in casa contro il Midtjylland in Conference League, che ha chiuso le speranze di qualificazione. Il Fulham, invece, si prepara a scendere in campo con le formazioni probabili ancora da definire.

Nottingham Forest-Fulham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La sconfitta interna contro il Midtjylland in Conference League ha di fatto chiuso il discorso per il Nottingham. Certo, l’uno a zero lascia tutto aperto per la sfida di giovedì prossimo, ma senza dubbio il compito è complicato. Anche perché, come vi avevamo spiegato nel nostro pronostico, il pensiero degli inglesi era rivolto soprattutto verso la salvezza, tutta da conquistare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le motivazioni potrebbero fare la differenza in questa partita in programma nel pomeriggio di domenica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nottingham Forest-Fulham: il colpo salvezza

Articoli correlati

Fulham-Nottingham Forest: preview, probabili formazioni e pronostico del match di Premier LeagueLa Premier League propone un incrocio interessante a Craven Cottage, dove Fulham e Nottingham Forest si affrontano in una sfida che vale punti...

Pronostico West Ham-Nottingham Forest, delicato scontro salvezza: chi rischia di piùWest Ham-Nottingham Forest è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili...

Aggiornamenti e notizie su Pronostico Nottingham Forest

Temi più discussi: Pronostico Nottingham Forest vs Fulham – 15 Marzo 2026; Pronostico Nottingham Forest-Fulham: percentuali, statistiche e analisi della sfida di Premier League 2025/26; Nottingham Forest vs Fulham Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 15-03-2026; Pronostico Nottingham Forest - Fulham: 15 Marzo 2026 ?.

Pronostico Nottingham Forest vs Fulham – 15 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, il 15 Marzo 2026 alle 15:00, il City Ground sarà teatro di una sfida intensa tra Nottingham Forest e Fulham. Una partita ... news-sports.it

Pronostico Nottingham Forest-Midtjylland: finisce come a ottobreNottingham Forest-Midtjylland è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Manchester City-Nottingham Forest: settima vittoria di fila - facebook.com facebook