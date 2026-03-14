Domenica si sfidano al Camp Nou il Barcellona e il Siviglia, in una partita valida per la ventottesima giornata della Liga. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano di consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono migliorare il loro piazzamento. La gara si svolgerà in un impianto con una capienza di circa 99.000 spettatori.

Barcellona-Siviglia è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Primo in classifica con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, il Barcellona deve vincere contro il Siviglia e poi pensare al Newcastle, la prossima settimana, dopo l’1-1 in Inghilterra. Gli andalusi lottano, come spesso succede, per la salvezza. Ora, la classifica non pare essere preoccupante come lo scorso anno, ad esempio, ma non è nemmeno così tranquilla. Ecco perché la squadra di Almeyda venderà sicuramente cara la pelle. Difficile, troppo difficile. Complicato. Oseremmo dire impossibile per un motivo solo: il Barcellona in casa in campionato le ha vinte tutte e in stagione, davanti al proprio pubblico, ha perso solamente una volta, contro il PSG in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Siviglia: il cammino rimane intatto

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