A La7 hanno annunciato una promozione: per il prezzo di uno, vengono trasmessi quattro comizi diversi, tutti contro Giorgia Meloni, in una sola sera. La campagna include quattro interventi distinti, ognuno dei quali critica la leader politica. La promozione mira a offrire un pacchetto di comizi contro Meloni a un costo unico. La trasmissione di questi eventi si svolge in modo consecutivo durante la stessa serata.

A La7 hanno lanciato la promozione: paghi uno e prendi quattro. Quattro comizietti diversi in una sera, tutti contro Giorgia Meloni ovviamente. L’occasione ghiotta, si fa per dire, l’ha fornita DiMartedì, con Giovanni Floris che ha schierato gli opinion maker della sinistra. Alessandro Gassmann, Rocco Casalino, Pier Luigi Bersani ed Elly Schlein. L’ordine di credibilità lo decideranno i telespettatori. Curiosamente ma non troppo, dalla guerra alla giustizia le parole, i concetti e gli slogan si ripetono, quasi identici, con il passare dei minuti. Gassmann si dice «spaventato» e «convinto che una pessima pace sia sempre meglio di una buona guerra». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Promozione Floris: quattro comizi anti-Meloni al costo di uno

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