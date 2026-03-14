Domani al ‘Poggioloni’ si svolge una partita decisiva tra il Fiesole e il Viciomaggio, due squadre del girone C in piena lotta per evitare la zona retrocessione. Il confronto rappresenta un’occasione importante per entrambe, con il Fiesole che si gioca le ultime chance di risalita e il Viciomaggio che cerca di consolidare la posizione in classifica. La gara è attesa con grande attenzione da parte degli appassionati.

Il fondo della classifica del girone C scotta e il calendario non concede più appelli. Domani al ’Poggioloni’ va in scena un drammatico scontro diretto che sa di ultima spiaggia. La sfida tra Fiesole e Viciomaggio, ultima e penultima, è un vero e proprio spartiacque. Per i padroni di casa, la vittoria è l’unico viatico per scongiurare la retrocessione diretta e agganciare i play out che ad oggi appiono un miraggio. Il ds del Fiesole, Samuele Rossi, non usa giri di parole per descrivere un’annata tormentata. L’approdo in panchina di mister Barchielli aveva inizialmente restituito ossigeno, ma il blackout della scorsa domenica ha riportato tutti con i piedi per terra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione - Domani una partita da non sbagliare per i biancoverdi. Il Fiesole con le spalle al muro. Col Viciomaggio scontro diretto

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