prof inglese fa rivivere il mestiere del cestaio

Un insegnante di lingua inglese ha deciso di far rivivere il mestiere del cestaio, un mestiere tradizionale dell’Appennino ormai in via di estinzione. Per questa iniziativa ha coinvolto un giovane di 40 anni, originario dell’Inghilterra, che si è trasferito a Portico dieci anni fa. La sua passione ha portato alla riscoperta di un’arte antica che rischiava di scomparire.

Per rianimare un mestiere che in Appennino stava scomparendo, il costruttore di cesti o cestaio, ci voleva la passione di un giovane oggi 40enne, approdato a Portico dall’Inghilterra dieci anni fa: Charlie Morgan. L’intrecciare vimini per realizzare cesti è per Charlie un hobby o, meglio, una passione, perché di professione è insegnante di inglese, anzi, di madre lingua in varie scuole pubbliche e private a Faenza e a Forlì, anche al Liceo scientifico e alla scuola paritaria per ragazzi La Nave. Per diversi anni ‘il giovane inglese che non ha mai freddo neppure d’inverno’ si è recato a scuola in bicicletta da Portico a Forlì, oppure ha fatto il bagno nel fiume Montone alla Chiusa anche fuori stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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