Prodotti non conformi | oltre 25mila sequestri della polizia locale nel 2025

Nel corso del 2025, il Nucleo di polizia commerciale della polizia locale ha effettuato più di 25.000 sequestri di prodotti non conformi. I controlli si sono concentrati su diversi punti vendita e aree di distribuzione, portando a numerosi interventi per garantire il rispetto delle normative. I sequestri rappresentano una parte significativa delle attività di prevenzione e controllo svolte dalle forze di polizia sul territorio.

Oltre 25mila sequestri nel solo 2025 sono stati eseguiti dal Nucleo di polizia commerciale della polizia locale nel 2025. Aumentano in particolare i sequestri di giocattoli non conformi alle normative europee, e nel 2025 il Nucleo di polizia commerciale della polizia locale ne ha sequestrati 850 (755 l’anno precedente), mentre nei primi mesi del 2026 ben 88. Gli articoli sono stati inviati alla Camera di commercio per la successiva ed eventuale distruzione. Lo ha dichiarato l’assessore comunale alla Sicurezza Caterina de Gavardo durante una conferenza stampa per presentare l’attività del nucleo. “Il marchio CE deve essere quello corretto. Spesso si trovano le lettere C ed E che in realtà indicano China Export – ha spiegato l’Assessore –. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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