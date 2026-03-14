La Primavera del Picchio Village si prepara ad affrontare il Bari in una partita decisiva prevista per questa mattina alle 11. La squadra di Corsi ha raggiunto 30 punti in classifica, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playoff. La sfida rappresenta un momento importante della stagione, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i risultati desiderati.

Il Picchio Village si prepara ad accogliere il Bari per una sfida decisiva che vedrà la Primavera di Corsi scendere in campo stamattina alle 11.30. Dopo aver strappato un prezioso punto a Palermo con la rete di Di Teodoro, i bianconeri hanno raggiunto quota 30 punti, avvicinandosi pericolosamente alla zona playoff distanziata di sole quattro lunghezze. Mentre la squadra principale cerca di colare Avellino e Catanzaro, entrambe fermate a 34 punti, anche le formazioni giovanili e femminili hanno un programma fitto. Le ragazze under 17 giocheranno oggi alle 17 al Villa Musone, mentre domani la prima squadra femminile di Renga sfiderà il Chieti a Lettomanoppello per tentare di staccare l’ultimo posto condiviso con la Jesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primavera: 30 punti, 4 lunghezze al playoff. Sfida Bari!

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