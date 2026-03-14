Primarie del centrosinistra ci siamo | tutto quello che c' è da sapere sui tre candidati

Domani sera si saprà quale sarà il candidato sindaco scelto dal centrosinistra per le elezioni comunali del 2026. Al momento, sono tre i candidati in corsa e le primarie rappresentano l’ultimo passaggio prima della decisione ufficiale. La competizione si svolge in un clima di attesa e confronto tra i partecipanti, con la scelta che definirà il volto della coalizione per le prossime amministrative.

Domenica sera conosceremo il nome della persona che rappresenterà la coalizione come sindaco alle elezioni comunali di maggio, scelto dagli elettori reggini che esprimeranno il loro voto Domani sera conosceremo il nome del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le comunali 2026. A sceglierlo saranno gli elettori reggini che nella giornata di domenica 15 marzo voteranno nei seggi aperti dal comitato organizzatore. Tre i candidati che si presentano ai cittadini maggiori di 16 anni proponendo di firmare la carta dei valori del centrosinistra, manifesto politico comune di partiti e movimenti civici che hanno aderito all'iniziativa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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