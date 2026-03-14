Primarie a Reggio | bando assunzioni scatenò la lite politica

A Reggio Calabria, la pubblicazione di un avviso pubblico per il reclutamento di personale ha provocato una lite politica tra le forze di maggioranza e opposizione. Casa Riformista-Italia Viva ha espresso critiche nei confronti del bando, portando a un confronto acceso tra le parti coinvolte. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla disputa politica legata alle recenti primarie nella città.

La tensione politica a Reggio Calabria si è accesa intorno alla pubblicazione di un avviso pubblico per il reclutamento di personale, una mossa che ha scatenato le critiche di Casa Riformista-Italia Viva. La nota del partito definisce la scelta come politicamente inopportuna data la vicinanza con le primarie del centrosinistra e la fine del mandato amministrativo corrente. Il conflitto verte su due assunzioni a tempo determinato per lo staff degli organi di governo, contestate per i tempi della loro approvazione. Il punto focale della disputa riguarda la tempistica dell’avviso reso pubblico da pochissimi giorni prima delle elezioni interne del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primarie a Reggio: bando assunzioni scatenò la lite politica Articoli correlati Primarie, Andriani non si candida: "La priorità per Reggio non è una rivendicazione di genere ma il programma"Una disponibilità era stata richiesta dalla componente femminile del partito per riequilibrare una partecipazione tutta maschile: la segretaria... Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaReggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Primarie a Reggio bando assunzioni... Argomenti discussi: Primarie a Reggio, Battaglia, Canale, Muraca: tre visioni a confronto. Reggio, assunzioni nello staff del sindaco. Casa Riformista: ‘Scelta inopportuna’Chiediamo al Vice - Sindaco e candidato alle primarie, di ritirare il bando e di assumere l’impegno che lo stesso non sarà bandito successivamente al risultato di domenica ... citynow.it Reggio Calabria, l’appello del Comitato di Garanzia delle Primarie: grande occasione di democrazia per il futuro della cittàDomenica i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati a partecipare alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco della coalizione. Un appuntamento importante di partecipazi ... strettoweb.com