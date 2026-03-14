Prestiti in salita | +2,1% e tassi al ribasso

A febbraio 2026, i dati dell’Abi mostrano che i prestiti alle imprese e alle famiglie sono aumentati del 2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La crescita si registra in un contesto di tassi di interesse in calo, con i tassi di interesse sui nuovi prestiti in diminuzione rispetto ai mesi precedenti. I numeri evidenziano un trend di crescita costante nel settore creditizio.

I numeri dell’Abi confermano una tendenza inarrestabile: a febbraio 2026 i prestiti alle imprese e alle famiglie hanno toccato un nuovo livello di crescita del 2,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato segna il quattordicesimo mese consecutivo di incremento per le famiglie e l’ottavo per le aziende, consolidando un percorso di espansione iniziato nel marzo 2025. L’atmosfera nei corridoi delle banche è quella di un motore economico che non smette di girare, trainato da tassi medi che mostrano segnali di stabilizzazione. Mentre il tasso medio sul totale dei prestiti si ferma al 3,99%, identico al mese precedente, le nuove operazioni registrano un calo significativo rispetto ai picchi recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Abi, aumentano ancora i prestiti: a febbraio +2,1%. In discesa i tassi sulle imprese al 3,45% e sui mutui casa al 3,42% #ANSA x.com