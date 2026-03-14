Preso con 10 grammi di cocaina e un machete | assolto 21enne

Un giovane di 21 anni di Licata è stato assolto dall'accusa di possesso di dieci grammi di cocaina e due armi vietate, una spada e un machete. Dopo il processo, il tribunale ha deciso di non condannarlo, riconoscendo l'assenza di elementi sufficienti per una colpevolezza. La vicenda si è conclusa con l'assoluzione del ragazzo, che era stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e armi.

È stato assolto il ventunenne di Licata accusato di avere detenuto dieci grammi di cocaina e due armi vietate, ovvero una spada e un machete. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano. Il giovane, difeso dall’avvocato Angelo Maxmiliem Benvenuto, era stato fermato il 2 febbraio dell'anno scorso dalla polizia mentre percorreva una strada di periferia del paese. Il giovane non aveva nulla addosso ma la perquisizione, estesa a un’abitazione e a una casa di campagna ritenute nella sua disponibilità, aveva portato al sequestro della droga e delle armi. Durante il processo, dalle dichiarazioni degli agenti e dagli accertamenti svolti, è emerso che il ragazzo non aveva alcun legame con quanto rinvenuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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