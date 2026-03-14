Che cosa succede quando le parole smettono di essere uno slogan vuoto e diventano invece uno strumento di sopravvivenza? E come appare il mondo degli adulti visto dagli occhi di chi, a soli sedici o diciassette anni, sta già affrontando le sfide della vita, a volte segnate da procedimenti giudiziari o contesti di fragilità? Le risposte – in questo caso – non si trovano in un saggio di sociologia, ma sul palco della Sala Tre del Teatro Franco Parenti, dove dal 17 al 22 marzo andrà in scena P rendi parola – Il mondo degli adulti visto dai ragazzi. Il progetto, ideato e diretto da Angelo Campolo — attore e regista già vincitore del Premio In-Box con il celebrato Stay Hungry — non è un semplice spettacolo, ma l’approdo di un lungo percorso di scrittura creativa e di teatro partecipativo cominciato a ottobre 2025. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - “Prendi parola” invita gli adulti a tacere per un momento, e a mettersi in ascolto

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