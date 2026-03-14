Premier League di Karate a Ostia energia e passione dagli atleti di tutto il mondo | ci sono anche gli Azzurri

A Ostia si svolge la Premier League di Karate, un evento internazionale che vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, tra cui anche gli Azzurri. Durante la competizione, i praticanti si sfidano sul tatami in incontri che mettono in mostra rapide reazioni, tecniche precise e grande determinazione. L’atmosfera è carica di energia e passione, con combattimenti che spesso si decidono negli ultimi secondi.

Ostia, 14 marzo 2026 – Quella consueta, per chi sa e per chi frequenta il tatami e il bordo tatami, e per chi per la prima volta si appresta a sentire, energia di mente e dei corpi che in un combattimento, all’ultimo secondo di quei minuti e anche oltre quando tutto è in parità, si eleva nell’aria. Le arti marziali sono così. E lo è in questi giorni il karate, al PalaPellicone di Ostia, in un evento internazionale d’esordio come la Premier League della World Karate Federation, ma tuttavia abituale negli Assoluti Nazionali che di mese in mese si svolgono. I migliori 32 atleti di ogni categoria di peso dei diversi Ranking, sia maschile che femminile, attendono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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