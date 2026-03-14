Preghiera del mattino 14 Marzo 2026 | Aiutami a risponderti Si

Il 14 marzo 2026 si tiene una preghiera del mattino che invita a affidare il sabato a Maria Santissima, con l’obiettivo di offrire il cuore al Signore e camminare sotto il suo sguardo materno. La preghiera si intitola “Aiutami a risponderti Si” e si concentra su un momento di devozione personale, sottolineando l’importanza di affidarsi alla figura materna durante la giornata.

Affida il tuo Sabato a Maria Santissima: una preghiera del mattino per offrire il cuore al Signore e camminare sotto il suo sguardo materno. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Padre, ho contemplato la bellezza dell’albero del male e il mio spirito ne è stato sedotto. Mi sono trovato nudo e mi sono nascosto. Non ho risposto, Signore, quando mi chiamavi per nome”. Ma oggi nel deserto di questa Quaresima ho di nuovo sentito la Tua voce, e non chiuderò più il mio cuore; entra nella tenda della mia carne affinché da questo tempio spirituale si innalzi il sacrificio di una preghiera continua. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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