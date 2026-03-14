Predappio brilla nelle guide 2026 | vini premiati ristoranti e wine relais tra le eccellenze nazionali

Predappio si distingue nelle guide 2026 grazie ai vini premiati, ai ristoranti e ai wine relais che sono stati inseriti tra le eccellenze italiane. La notizia è stata confermata dall'edizione online di Espresso 2026, che ha subito ricevuto l'attenzione di Elio Crociani, esperto locale di ristoranti, alberghi, cantine e lifestyle. La pubblicazione mette in evidenza la qualità dell’offerta enogastronomica e ricettiva del luogo.

La prossima settimana riaprirà il ristorante appena premiato, che oltre a coccolare gli alloggiati è aperto anche agli esterni, questo dopo la pausa invernale Predappio top a livello nazionale con i suoi vini, ma anche con i suoi ristoranti e wine relais. La conferma arriva dall'Espresso 2026 pubblicata da poco anche online e subito rilanciata da Elio Crociani, esperto forlivese di ristoranti, alberghi, cantine e di lifestyle in generale e delle loro guide. Un nuovo Cappello sarebbe andato al recente progetto di “Bistrot DiVino” a Borgo Condé in quel di Fiumana di Predappio. L'unica nuova entrata in provincia fra i 300 Consigliati italiani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Le cantine forlivesi del Consorzio Vini di Romagna al Wine Paris 2026Il Consorzio Vini di Romagna rinnova per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a Wine Paris, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio,... Wine Paris 2026: l’ortonese Citra vini pronta per il premio internazionaleDal 9 all’11 febbraio Citra vini parteciperà al Wine Paris 2026, il salone francese del vino internazionale, il primo evento internazionale.