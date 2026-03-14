A Predappio, un piccolo borgo della Romagna, si sono recentemente assegnati tre premi legati all’enogastronomia locale. La città si conferma così come un luogo di rilievo per le tradizioni gastronomiche della regione, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati. La rinascita dei borghi romagnoli continua a essere un fenomeno visibile anche in questa zona.

Il piccolo borgo di Predappio si conferma oggi come un punto di riferimento nazionale per l’enogastronomia romagnola. La guida Espresso 2026 ha inserito stabilimenti locali tra le eccellenze, riconoscendo la qualità dei vini e dei servizi di ospitalità della zona. Questa affermazione arriva dopo una pausa invernale che sta per terminare. Elio Crociani, figura chiave nel settore del lifestyle forlivese, ha dato il via alla pubblicazione online di questi risultati. Il riconoscimento tocca direttamente il territorio di Fiumana di Predappio, dove sorge il progetto Bistrot DiVino. Questo locale riceverà presto un nuovo Cappello nella classifica nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Predappio: 3 premi e la rinascita dei borghi romagnoli

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