Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che l’Inter è l’unica squadra in grado di perdere il titolo, mentre il Milan deve continuare a credere nelle proprie possibilità. La lotta per il primo posto rimane aperta, e Prandelli ha condiviso la sua opinione sulla situazione attuale delle squadre coinvolte nel campionato.

La lotta scudetto è ancora aperta? Il Milan può rimettersi in corsa? A questa domanda ha voluto rispondere Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Non solo, l'ex viola ha voluto spendere alcune parole anche sull'Inter di Chivu. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Sullo scudetto: "Lo scudetto può perderlo soltanto l'Inter: 7 punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine sono un margine importante. Però. il Milan, dopo il successo nel derby, deve crederci. Mancano ancora 70 giorni, ma sono convinto che molto passerà dalla prossima giornata. E soprattutto da come la squadra... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prandelli: “Lo scudetto può perderlo soltanto l’Inter, ma il Milan deve crederci”

Articoli correlati

Roma-Milan, Garbo critica: “Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo. Scudetto? Può perderlo solo l’Inter”Nella giornata di oggi il giornalista Daniele Garbo ha commentato in onda su 'TMW Radio' i temi che lascia la 22^ giornata di Serie A.

Birindelli non ha dubbi: «Lo Scudetto può perderlo solo l’Inter. Per un posto in Champions League invece…»Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.

Una selezione di notizie su Prandelli Lo scudetto può perderlo...

Temi più discussi: Prandelli: Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Gara con l’Atalanta snodo decisivo; Corsa Scudetto, Prandelli sicuro: Solo l’Inter può perderlo, 7 punti sono tanti; Prandelli non ha dubbi: Lo Scudetto può perderlo solo l'Inter: Chivu ora deve reagire; Corsa Scudetto, Prandelli sicuro: Solo l'Inter può perderlo, ha margine importante.

Corsa Scudetto, Prandelli sicuro: Solo l'Inter può perderlo, ha margine importantePrandelli: Lo scudetto può perderlo soltanto l'Inter, l'ex CT analizza la corsa al titolo in Serie A e avverte: tutto passa dalla prossima giornata. tuttonapoli.net

Prandelli non ha dubbi: Lo Scudetto può perderlo solo l'Inter: Chivu ora deve reagireCesare Prandelli, ex ct e allenatore di Fiorentina, Parma, Roma e Galatasaray, ha parlato della lotta Scudetto che coinvolge le due milanesi: Lo. tuttomercatoweb.com

Nel frattempo la percentuale di randomicità che governa l’universo è salita grazie a questo scatto che ritrae Francesco Flachi, Cesare Prandelli e Olly vestito da sacco dell’immondizia ( @francescoflachi_official) - facebook.com facebook

Prandelli non ha dubbi: "Lo scudetto può perderlo solo l'Inter. Ma il Milan deve crederci e non fare calcoli" x.com