Pozzuoli | donna carbonizzata marito assente Indagini

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 a Pozzuoli, è stato scoperto il corpo carbonizzato di una donna di 65 anni all’interno di un’abitazione in via Cuma. Il marito dell’anziana non era presente al momento del ritrovamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per capire le circostanze dell’incendio e della morte.

Un dramma silenzioso ha colpito Pozzuoli nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026. Il corpo carbonizzato di una donna di 65 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione situata in via Cuma. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato di polizia e i vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Le indagini sulla tragedia sono già avviate, ma il quadro dei fatti resta ancora parziale. Si sa con certezza che il marito della vittima non era presente nella casa al momento del ritrovamento. Questa assenza solleva interrogativi immediati sulle dinamiche domestiche e sul contesto in cui si è verificato l’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pozzuoli: donna carbonizzata, marito assente. Indagini Articoli correlati Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corsoMorta una donna di 65 anni il cui cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno di una casa in via Cuma, nella località balneare Licola, sul... Leggi anche: Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma. Il marito era fuori dall’abitazione Una selezione di notizie su Pozzuoli donna carbonizzata marito... Pozzuoli, trovato in casa il cadavere carbonizzato di una donnaUna donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio a Pozzuoli, alle porte di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il marito era all'esterno dell'abitazione quando ... rainews.it Tragedia a Pozzuoli, donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa: ipotesi di incidente domesticoPozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa mentre il marito era in giardino: ipotesi incidente domestico Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Licola, ... affaritaliani.it