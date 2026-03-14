Postina aggredita e ferita da tre cani Categoria in emergenza sicurezza

Martedì scorso, a Bigliolo di Aulla, una postina è stata aggredita da tre cani mentre distribuiva la posta. Durante l’incidente, è rimasta ferita, creando preoccupazione tra gli operatori del settore. L’episodio ha portato a parlare di problemi di sicurezza per chi lavora nel settore postale e di una situazione emergenziale in questa categoria. Nessuno è stato coinvolto in altri episodi o contestazioni.

Aulla (Massa Carrara), 14 marzo 2026 – Paura martedì scorso per una portalettere che stava distribuendo la corrispondenza a Bigliolo di Aulla. La dipendente stava per depositare una lettera presso un’abitazione che dà sulla provinciale, lungo il centro abitato, quando improvvisamente tre cani meticci sono saltati fuori da una specie di chiusura fatta con pancali di legno e l’hanno aggredita mordendola ferocemente alle gambe e alla schiena. Cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge, trovato morto dopo ore di ricerche I soccorsi: 10 giorni di prognosi. La donna, sotto choc e impaurita ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. Pare che in quel momento in quel luogo, data l’ora, non vi fosse nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Postina aggredita e ferita da tre cani. “Categoria in emergenza sicurezza” Articoli correlati Cupello, aggredita da un branco di cani randagi la sera di Natale: ferita una donnaAttimi di paura la sera di Natale a Cupello, dove una donna di 60 anni è stata aggredita da un branco di cani randagi mentre si trovava in corso... Aggredita dai cani in casa a Cormons, donna di 49 anni ferita gravementeUna donna di 49 anni è stata aggredita intorno alle 12 di oggi nella sua abitazione di Cormons , in provincia di Gorizia, da almeno uno dei suoi due...