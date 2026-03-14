Posizione nel letto | 86% delle coppie separate dormiva

Secondo un’indagine su quasi 10.000 persone separate, l’86% delle coppie dormiva da sole. La ricerca ha evidenziato che le abitudini notturne, come la posizione nel letto, sono strettamente legate alla fine di una relazione. Questi dati mostrano come le scelte sul sonno possano riflettere lo stato di un rapporto.

Le abitudini notturne di una coppia non sono mai casuali. Un’indagine su quasi 10.000 persone separate ha rivelato che la posizione in cui si dorme è un indicatore potente della stabilità del rapporto. I dati mostrano correlazioni precise tra posture specifiche e l’esito finale della relazione. Il campione analizzato comprende 4.987 donne e 4.786 uomini, tutti giunti al divorzio. Questi soggetti hanno riferito quali posizioni assumevano con i propri ex-partner prima della rottura definitiva. L’analisi dei risultati indica che l’86% delle coppie separate adottava la postura a cucchiaio, spesso con la donna che abbraccia l’uomo alle spalle. La Geografia del Letto come Termometro Affettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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