Portogruaro | 248mila euro per salvare scuola e piscina

Il Consiglio comunale di Portogruaro ha approvato una variazione del bilancio pluriennale 20262028, destinando 248 mila euro di avanzo vincolato a interventi straordinari. La somma sarà utilizzata per interventi di manutenzione e miglioramento della scuola e della piscina locali. La decisione è stata presa in una riunione recente, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche degli interventi.

Il Consiglio comunale di Portogruaro ha dato il via libera a una variazione del bilancio pluriennale 20262028, destinando un avanzo vincolato per coprire interventi straordinari da 248.000 euro. Questi fondi mirano a risolvere criticità strutturali in edifici pubblici fondamentali per la vita collettiva, partendo dalla scuola IV Novembre e dalla piscina comunale. L’approvazione permette all’amministrazione di agire tempestivamente su tetti che presentano infiltrazioni e su impianti idraulici obsoleti, garantendo la continuità dei servizi essenziali per studenti e cittadini. Priorità alla sicurezza degli spazi formativi e sportivi. L’intervento più significativo riguarda l’istituto scolastico IV Novembre, dove sarà necessaria la rifacimento completo della guaina del tetto principale per fermare le infiltrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portogruaro: 248mila euro per salvare scuola e piscina Articoli correlati Leggi anche: A Portogruaro interventi alla scuola IV Novembre e alla piscina comunale Firenze, via San Gallo: manifestazione dei cittadini per salvare la città. Contro “il cubo con piscina”FIRENZE – Manifestazione dei cittadini riuniti in “Salviamo Firenze per viverci”, stamani 28 febbraio 2026 in via San Gallo.