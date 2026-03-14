Porto Potenza | la parrocchia nega i locali per il referendum

La parrocchia di Porto Potenza ha negato l'accesso ai propri locali per lo svolgimento del referendum. La comunità locale aveva richiesto l'uso di alcuni spazi pubblici, ma la richiesta è stata respinta. La decisione ha suscitato discussioni tra i cittadini, che si trovano ora a dover cercare alternative per le operazioni di voto. La questione riguarda esclusivamente la disponibilità degli ambienti richiesti.

La comunità di Porto Potenza si trova al centro di una disputa sulla disponibilità degli spazi pubblici. L’ex deputato Mario Morgoni segnala che la parrocchia locale ha negato l’uso dei suoi locali per iniziative sul referendum. Questa decisione crea un vuoto infrastrutturale in una zona densamente popolata. Il conflitto riguarda la possibilità di organizzare eventi per discutere le modifiche alla carta costituzionale. Senza sale adatte, il coinvolgimento dei cittadini rischia di rimanere limitato. La questione tocca il cuore della partecipazione democratica nel territorio veneto. L’assenza di spazi e il peso demografico. Porto Potenza ospita circa 10mila abitanti, rendendola la frazione più popolosa del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Potenza: la parrocchia nega i locali per il referendum Articoli correlati Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena avvantaggiato nel derby contro Porto Potenza»Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell’Appignanese. Leggi anche: Piobbico firma l’impresa. Porto Potenza: gran tris Contenuti e approfondimenti su Porto Potenza Argomenti discussi: Referendum, negati i locali della parrocchia. Referendum, negati i locali della parrocchiaDispiace costatare come la parrocchia di Porto Potenza neghi l’uso dei suoi locali, i soli idonei a una capienza ... msn.com Porto Potenza: incontro sul diabete e screening gratuitiDomenica a Porto Potenza si svolgerà la Giornata Mondiale del Diabete con incontro con esperti, screening gratuiti e patrocinio del Comune. Croce Rossa, parrocchia Sant'Anna e altri organizzano ... ilrestodelcarlino.it