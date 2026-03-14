Porte Bagage un viaggio di redenzione con il fardello di relazioni a cui è difficile sottrarsi

L'ultimo film in concorso al Bergamo Film Meeting, presentato venerdì sera, 13 marzo, si distingue per una regia solida e una recitazione molto realistica. La fotografia del film si fa notare per qualità e cura estetica, mentre i temi affrontati sono universali e inevitabili per molte persone. La pellicola si concentra sulla storia di un viaggio di redenzione segnato da relazioni difficili da abbandonare.

Regia sicura, recitazione improntata al realismo, fotografia di qualità e temi universali e ineludibili per molti di noi, contraddistinguono la narrazione dell’ultimo film in concorso al Bergamo Film Meeting presentato venerdì sera, 13 marzo. “Porte Bagage” segna l’esordio del regista Abdelkarim El-Fassi nel lungometraggio, dopo anni di esperienze da documentarista, e convince per la capacità di offrire più livelli e spunti di riflessione con un registro “intimo e realistico” – dice il regista – che non disdegna però accenti comici. Al centro della vicenda una famiglia marocchino-olandese – il vedovo Musa e i quattro figli Louisa, Farid, Hamza e Noor– alle prese con l’iniziale demenza del padre e il suo desiderio di tornare in Marocco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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