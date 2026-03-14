La sindaca ha confermato che non ci sarà una riduzione a due corsie nell’incrocio di viale Armando Diaz, vicino al semaforo di Porta Romana. La questione riguarda l’installazione di nuova segnaletica orizzontale, che ha suscitato reazioni tra i cittadini. L’area rimane al centro di un acceso dibattito pubblico, con opinioni divergenti sulla modifica alla viabilità.

L’incrocio di viale Armando Diaz, a ridosso del semaforo di Porta Romana, è diventato il fulcro di un acceso dibattito cittadino riguardo alla nuova segnaletica orizzontale. La sindaca Chiara Frontini ha preso posizione smentendo l’eliminazione di corsie, sostenendo che la viabilità non subirà mutamenti sostanziali nonostante la rimodulazione dello spazio stradale. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, mira a razionalizzare il flusso veicolare e preparare il terreno per una futura pista ciclabile, scatenando però reazioni miste tra i residenti di Viterbo. La geometria della confusione: due o tre corsie?. Il cuore del contenzioso risiede nella definizione stessa di ciò che costituisce una corsia secondo gli standard tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porta Romana: la sindaca nega la riduzione a due corsie

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