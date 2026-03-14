Il Pontedera perde in casa contro il Guidonia Montecelio con il risultato di 0-1. La squadra si trova sempre più in fondo alla classifica e rimane ultima, con poche chance di evitare i play out. La partita si è conclusa con un gol decisivo per gli ospiti. La squadra è stata oggetto di contestazioni da parte dei tifosi presenti allo stadio.

Pontedera (Pisa), 14 marzo 2026 – La sconfitta casalinga col Guidonia (0-1) rende ancora più ardue le speranze del Pontedera, ultimo in classifica, di evitare la forbice e giocarsi la salvezza ai play out. A fine partita la squadra è stata contestata ed è stata chiamata ad un confronto, durato almeno dieci minuti, con gli ultras della gradinata nord Diego Savelli. A decidere il match è stato un destro di Tessiore ad inizio di ripresa, che ha finalizzato un'azione in contropiede. Poco più tardi Russo dalla distanza ha colpito una traversa, mentre la squadra di Braglia ha confermato la sua sterilità offensiva. PONTEDERA (4-2-3-1): Saracco; Paolieri, Sapola, Leo, Mbambi; Kabashi (28’ st Emmanuello), Faggi (21’ st Caponi); Vitali, Dell’Aquila (13’ st Buffon), Nabian (28’ st Raychev); Yeboah. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1, granata sempre più ultimi. Squadra contestata

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