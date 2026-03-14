Ponte Messina | decreto aggira la gara ma la Corte blocca

Il 14 marzo 2026, alle ore 18:31, è stato approvato un nuovo decreto-legge che tenta di superare l’obbligo di bandire una gara pubblica per il ponte sullo Stretto di Messina. La Corte costituzionale ha poi bloccato l’atto, sollevando dubbi sulla legittimità delle procedure adottate. La decisione interessa le procedure di assegnazione dei lavori e le modalità di finanziamento del progetto.

Il 14 marzo 2026, alle ore 18:31, un nuovo decreto-legge cerca di sbloccare la questione del ponte sullo Stretto di Messina aggirando l’obbligo di una nuova gara pubblica. Quattro versioni del testo sono state elaborate in oltre un mese di attesa, con lo scopo dichiarato di conformarsi alle decisioni della Corte dei Conti. Tuttavia, il documento sembra eludere il nodo centrale della disputa legale e non prevede stanziamenti aggiuntivi per aggiornare le procedure o i documenti tecnici. Il muro contro la nuova gara. La Corte dei Conti aveva già sancito l’illegittimità delle procedure seguite finora, evidenziando violazioni gravi delle norme europee su trasparenza e concorrenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Messina: decreto aggira la gara, ma la Corte blocca Articoli correlati Leggi anche: **Ponte Messina: Salvini, 'parlato con Mattarella di decreto, impossibile norma su Corte Conti'** Leggi anche: Ponte sullo Stretto, decreto anti bocciatura in arrivo: Governo contro la Corte dei Conti Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti Una raccolta di contenuti su Ponte Messina Comitato, con decreto si vuole aggirare l'obbligo di gara per ponte Stretto(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Quattro versioni e oltre un mese di attesa per l'ennesimo decreto-legge sul ponte sullo Stretto di Messina. Scopo del provvedimento è 'conformarsi alle decisioni della Corte d ... msn.com Ponte sullo Stretto, Ragioneria rinvia decreto Infrastrutture al Cdm. Cosa succede oraLeggi su Sky TG24 l'articolo Ponte sullo Stretto, Ragioneria rinvia decreto Infrastrutture al Cdm. Cosa succede ora ... tg24.sky.it