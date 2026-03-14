Ponte Cavo Napoleonico | senso unico dal 23 marzo

A partire da lunedì 23 marzo, la viabilità sulla Strada Provinciale 66 sarà modificata con l’attivazione di un senso unico alternato regolato da semafori nel tratto tra l’intersezione con Via Mazzini e il civico 188. La modifica riguarda il ponte Cavo Napoleonico, che sarà soggetto a questa nuova gestione del traffico. La strada sarà percorribile in una sola direzione fino a nuove disposizioni.

La viabilità lungo la Strada Provinciale 66 subirà una profonda modifica operativa a partire da lunedì 23 marzo, quando verrà attivato un senso unico alternato regolato da semafori nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Mazzini e il civico 188. Questa misura eccezionale nasce dall'esito di verifiche tecniche sul ponte sul Cavo Napoleonico, che hanno evidenziato la necessità di un intervento strutturale urgente per garantire la stabilità del manufatto. Il sindaco Roberto Lodi ha confermat . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Cavo Napoleonico: senso unico dal 23 marzo Articoli correlati Cavo Napoleonico, interventi urgenti. Lodi: "Disagi inevitabili"Il Comune di Terre del Reno informa i cittadini che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate sul ponte sul Cavo Napoleonico lungo la Strada... Ponte San Nicola, nuovo intervento: scatta il senso unico alternato dal 14 febbraioTempo di lettura: < 1 minuto Al fine di consentire la sostituzione di un chiusino danneggiato e la verifica di tutti gli altri chiusini installati... Tutto quello che riguarda Ponte Cavo Napoleonico Temi più discussi: ?PONTE SUL CAVO NAPOLEONICO SU SP66. Necessario intervento urgente, istituito senso unico alternato dal 23 marzo – video sul canale YouTube; Sant’Agostino, lavori al ponte sul Cavo: senso unico alternato dal 23 marzo; Cavo Napoleonico interventi urgenti Lodi | Disagi inevitabili. Cavo Napoleonico, interventi urgenti. Lodi: Disagi inevitabiliSiamo in contatto costante con la Provincia per accelerare. msn.com Sant’Agostino, lavori al ponte sul Cavo: senso unico alternato dal 23 marzoSant’Agostino Da lunedì 23 marzo, alle ore 10, entrerà in vigore una modifica alla viabilità sulla Strada Provinciale 66, nel territorio comunale di Terre del Reno, per consentire un intervento urgent ... msn.com