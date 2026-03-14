Pomeriggio euganeo con merenda golosa | escursione nel Calto Callegaro

Da padovaoggi.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, un gruppo di escursionisti si è avventurato nel Calto Callegaro, una valle caratterizzata da boschi fitti e paesaggi naturali incontaminati. Durante l’escursione, i partecipanti hanno potuto godere di un percorso immerso nella natura, con soste per una merenda golosa in un ambiente tranquillo e ombreggiato. La giornata si è conclusa con una passeggiata tra i sentieri della valle.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Pronti per un pomeriggio fuori dal tempo? L’escursione al Calto Callegaro ci porta dentro una valle ombrosa e selvaggia, dove la natura cresce alta e rigogliosa. Da Valsanzibio saliremo l’antica via che collegava le valli orientali dei Colli a Faedo, tra scorci inattesi e panorami sui profili euganei. A metà strada ci aspetta una merenda speciale in una locanda rinomata per le sue irresistibili torte fatte in casa: il modo perfetto per godersi la compagnia e ricaricare le energie. Un pomeriggio da vivere insieme, che ci riporterà a valle con passo leggero e buon umore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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