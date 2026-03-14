Politano fa volare il Napoli Lecce battuto in rimonta per 2-1

Il Napoli ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Lecce nel match della 29esima giornata di Serie A giocato al Maradona. Dopo il vantaggio iniziale di Siebert, i padroni di casa hanno pareggiato con Hojlund e hanno trovato il gol decisivo grazie a Politano. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, portando il Napoli più vicino alla qualificazione in Champions League.

NAPOLI - Il Napoli mette un altro tassello verso la qualificazione in Champions League. I ragazzi di Antonio Conte, infatti, superano in rimonta per 2-1 il Lecce nel match del Maradona, valevole per la 29esima giornata di Serie A: Hojlund e Politano rendono vano il vantaggio di Siebert. La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, realizzando l'1-0 dopo appena 3' con Jamil Siebert: sugli sviluppi di un corner battuto da Gallo, il tedesco mette a referto il colpo di testa vincente. I campioni d'Italia provano subito a reagire, ma a rendersi pericolosi al 16' sono ancora i giallorossi con Banda che, dopo aver saltato Politano, va al tiro incappando nella provvidenziale deviazione di Olivera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Politano fa volare il Napoli, Lecce battuto in rimonta per 2-1 Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Lecce 2-1: Hojlund e Politano, la rimonta è per Conte Serie A, Hojlund e Politano firmano la rimonta contro il Lecce: Napoli vince 2-1Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell’anticipo della 29/a giornata di Serie A. Tutto quello che riguarda Politano fa volare il Napoli Lecce... Discussioni sull' argomento Il volontario Alberto in Arabia Saudita a prelevare cellule per un trapianto: Un solo volo, non potevamo sbagliare; Massimo Ferrero riparte dalla Calabria: Voglio far volare la Paolana. Il Lecce sogna per un tempo, poi con i cambi il Napoli vince la partitaAGI - Il Lecce sogna per un tempo ma è il Napoli, alla fine, a mettere un altro tassello verso la qualificazione in Champions League. I ragazzi di Antonio Conte, infatti, superano in rimonta per 2-1 i ... msn.com Napoli-Torino, il siparietto tra Conte e Politano che fa sorridere lo spogliatoioConte, sorridente e soddisfatto della prova dell’intera squadra, ha scelto di dare al capitano un momento di leggerezza durante la sostituzione. gonfialarete.com FINALMENTE POLITANOOOOOOO TIRO AL VOLO E 2-1: MATTEO RITROVA IL GOL DOPO 43 PARTITE #NapoliLecce #Politano - facebook.com facebook Matteo Politano is the Panini Player of the Match! #NapoliLecce x.com