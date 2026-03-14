Pole in Cina | Antonelli il più giovane della storia

Nel secondo appuntamento del Mondiale 2026, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio della Cina, diventando il più giovane della storia a riuscirci. La gara si svolge in Asia e vede protagonisti i piloti di Formula 1. Antonelli, alla sua prima stagione in questa categoria, ha dimostrato una prestazione che ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio della Cina, il secondo appuntamento del Mondiale 2026. L’atleta emiliano, classe 2006, ha segnato il tempo di 1:32.064, diventando il pilota più giovane della storia a raggiungere questo traguardo. Il risultato arriva dopo una sessione qualifiche definita come priva di errori, dove l’italiano ha battuto il compagno George Russell e le due vetture Ferrari guidate da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Domani si correrà la gara vera e propria, momento in cui il vantaggio ottenuto oggi dovrà essere mantenuto sul tracciato cinese. La perfezione tecnica dietro il giro vincente. Il dato cronometrico di 1:32. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pole in Cina: Antonelli, il più giovane della storia Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 9. Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda filaNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... ANTONELLI in pole position! È il più giovane della storia | F1 GP di Cina 2026 Tutto quello che riguarda Pole in Cina Antonelli il più giovane... Temi più discussi: Formula 1, dominio Mercedes in qualifiche Sprint oggi: griglia di partenza del Gp Cina; Russell in pole position nella Sprint del Gp di Cina, Antonelli secondo; F1 Cina, Qualifiche Sprint: Russell batte Kimi (a rischio penalità). Hamilton 4° - Risultati - Formula 1; F1 | Antonelli fa grande l'Italia: è sua la pole in Cina. Ferrari in crescita. F1, Gp Cina: Antonelli in pole, la prima della sua carriera a 19 anni. È il più giovane di sempreKimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del GP di Cina di F1, la prima in carriera del pilota bolognese, 19 anni. In prima fila partirà anche George Russell. In seconda le Ferrari di H ... ansa.it GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda filaEntrare nella storia dalla porta principale. Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato a Shanghai la sua prima pole e diventa il più giovane ... msn.com ANDREA KIMI ANTONELLI IN POLE POSITION IN CINA Andrea Kimi Antonelli ottiene la pole position del Gran Premio di Cina: è il più giovane della storia a farlo (battuto il record di Sebastian Vettel) e il quattordicesimo italiano di sempre, il primo dop - facebook.com facebook Antonelli si prende la 1’Pole e il record mentre Russell non ha potuto fare un gran giro. La minaccia è la Ferrari con grande qualità aerodinamica: ottimizzato tutto meglio su un layout di classe meno estrema di Melbourne. McLaren è in avvicinamento e Versta x.com