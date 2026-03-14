. Nulla di personale contro i tuoi esponenti – alcuni li conosco e mi stanno anche simpatici – ma diffido oltremodo di ciò che non capisco. Anzitutto non mi convince la denominazione che riecheggia lo schiaffo e il pugno (“slam” significa “colpo rumoroso”), cercando di dare una passata di novità su un’ambizione futurista degna del 1909. Non mi infinocchia il ricorso all’inglese per ribattezzare una pratica, l’improvvisazione poetica, che è testimoniata almeno dal Medioevo. Non mi capacito di come possano esistere dei campionati del mondo di poetry slam, non solo perché la competizione riduce la letteratura a corsa di rane saltatrici, ma anche perché non credo mi fiderei di qualcuno che si bullasse di essere campione del mondo di narrativa rosa o campione del mondo di agiografia medievale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Poetry slam, non ti sopporto

Articoli correlati

Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026Italy VS The Rest of Europe: International Poetry Slam for World Poetry Day 2026Sfida di poesia performativa multilingue presentata da WOW – Incendi...

Lunatika Poetry Slam "Linee spezzate"Il 19 febbraio inaugura la terza edizione di Lunatika Poetry Slam 2026 con la prima semifinale dedicata al tema Linee Spezzate.

Una raccolta di contenuti su Poetry slam

Poetry slam, quelle sfide a colpi di versi tra bar e piazze: Non dite che noi giovani non leggiamoSotto le torri, questo fenomeno, lo hanno riportato in auge, tra gli altri, due ragazzi: Giuseppe Armillotta, 25 anni, studente e attore fuorisede che si è sentito «salvato dalla poesia» e Sofia Zoli, ... bologna.repubblica.it

«Il poetry slam parla della vita. Ti permette di essere chiunque tu voglia» In edicola e libreria «Arrivano i barbari»Le performance degli slammer Simone Savogin e Serena Rose Zerri, due dei 15 autori di «Arrivano i barbari» (Solferino-Corriere) - Jessica Chia /CorriereTv ... video.corriere.it