Podcast e radio scolastica la voce è un dato sensibile? La tutela dei dati personali e i limiti della diffusione

Podcast e radio scolastiche sono strumenti sempre più diffusi nelle scuole, evidenziando un modo pratico di coinvolgere gli studenti nelle attività didattiche. La trasmissione di contenuti audio permette di condividere lavori e progetti realizzati, ma solleva anche questioni sulla tutela dei dati personali degli studenti coinvolti. La discussione si concentra sui limiti e le responsabilità legate alla diffusione di queste produzioni.

La diffusione di podcast e radio scolastiche rappresenta oggi una delle espressioni più mature della didattica laboratoriale e partecipativa. L’uso della voce degli studenti pone una questione giuridicamente delicata. Siamo di fronte a un ambito che può definirsi “borderline”, in cui innovazione didattica e disciplina della protezione dei dati si intersecano. La questione non è. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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