Place washing | fondi PNRR sprecati i paesi si svuotano

A Avellino Scalo si è svolta una riunione dedicata al problema dello spopolamento e alla gestione dei fondi pubblici nelle zone interne. Durante l'incontro sono stati evidenziati i fondi del PNRR destinati al recupero delle aree deboli e le criticità legate alla loro distribuzione. Si è discusso anche di come i fondi siano stati utilizzati e delle conseguenze sul territorio.

A Avellino Scalo si è tenuta una riunione che ha messo a nudo il problema dello spopolamento e della cattiva gestione dei fondi pubblici nelle aree interne. Il confronto, moderato da Alfredo Picariello in occasione della presentazione di un volume curato da Annamaria Zaccaria e Luisa Bocciero, ha rivelato una realtà cruda: i paesi si svuotano non per mancanza di risorse, ma per l’assenza di una visione strategica condivisa. L’incontro ha evidenziato come molti finanziamenti, inclusi quelli del PNRR, siano stati spesi in interventi superficiali che non generano occupazione né sviluppo reale. La discussione ha toccato temi delicati come la differenza tra conservare un territorio e abitarlo, sottolineando come i parchi debbano diventare laboratori di futuro piuttosto che semplici recinti protetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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