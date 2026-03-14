Pixel | arriva la stazione di ricarica 3-in-1 per smartphone Buds e Watch

È stata annunciata una nuova stazione di ricarica 3-in-1 compatibile con smartphone, auricolari e smartwatch. Questa soluzione permette di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, cercando di organizzare meglio gli spazi su comodini e scrivanie. La stazione è stata presentata come un modo pratico per ridurre il disordine causato dai cavi e semplificare le operazioni di ricarica quotidiane.

Tenere in ordine i dispositivi sul comodino o sulla scrivania non è sempre semplice. Tra smartphone, auricolari e smartwatch, i cavi finiscono spesso per moltiplicarsi. Per questo motivo Google ha deciso di ampliare gli accessori disponibili nel suo store ufficiale introducendo una nuova soluzione pensata proprio per gli utenti della linea Pixel. Si tratta di una base di ricarica sviluppata dal marchio Wasserstein che permette di alimentare contemporaneamente più dispositivi della famiglia Pixel in un unico punto. Il nuovo accessorio si chiama Wasserstein 3-in-1 Charging Station for Pixel Series ed è stato inserito nel catalogo del Google Store con un prezzo di 70 dollari, pari a circa 61 euro al cambio attuale. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Pixel: arriva la stazione di ricarica 3-in-1 per smartphone, Buds e Watch Articoli correlati Pixel buds 2a colori abbinati alle nuove tonalita del pixel 10anuove colorazioni e un design rinnovato definiscono la strategia di Google per la linea Pixel. Garmin migliori orologi in offerta sconto incredibile per chi passa da pixel watch o galaxy watchScopri le caratteristiche chiave del garmin fenix 7 pro solar, uno smartwatch multisport apprezzato per l’autonomia estesa, le mappe integrate e le... Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Dock Stand) Review