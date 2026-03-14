PIÙ UNICO CHE RARO Le acrobazie di Jaan si vedono anche nei film

Jaan Roose è uno dei stuntman più richiesti al mondo, noto per le sue acrobazie spettacolari che spesso superano i limiti umani. Le sue performance si vedono anche nei film, dove interpreta ruoli che richiedono azioni rischiose e difficili da realizzare. La sua fama si basa sulla capacità di eseguire scene che altri trovano impossibili da replicare.

Non solo record: Jaan Roose è uno degli stuntman più richiesti al mondo quando il copione esige l’impossibile. La sua capacità di muoversi nel vuoto con disinvoltura lo ha portato sui set di kolossal come Assassin’s Creed nel 2016 e Wonder Woman 1984 nel 2024, dove ha prestato il corpo per scene acrobatiche che sfidano le leggi della fisica. Per Roose, il cinema è l’estensione naturale della Highline. Questa versatilità lo ha reso un’icona pop, capace di tradurre l’equilibrismo estremo in coreografia cinematografica, portando anche sul grande schermo l’estetica del rischio calcolato. La sua giornata quotidiana varia a seconda degli obiettivi, ma è sempre molto intensa: sulla slackline anche una breve distanza può essere massacrante, sia fisicamente che mentalmente, come e più di una maratona e nulla può essere lasciato al caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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