Più morti che nati nel Viterbese la popolazione cresce solo grazie agli stranieri
I dati provvisori dell'Istat per i primi undici mesi del 2025 mostrano che nel Viterbese ci sono più morti che nascite. La popolazione della provincia cresce solo grazie agli immigrati stranieri che si stabiliscono nella zona. La situazione evidenzia un bilancio demografico negativo, con i flussi migratori che contribuiscono a mantenere stabile il numero complessivo di abitanti.
Il bilancio Istat dei primi undici mesi del 2025 conferma il record negativo di natalità, compensato solo dai nuovi residenti dall'estero????I dati provvisori pubblicati dall'Istat sulla provincia di Viterbo, relativi ai primi undici mesi del 2025, descrivono un territorio caratterizzato da uno squilibrio tra nascite e decessi, compensato dai flussi migratori. Nonostante un saldo naturale negativo, con i morti che superano regolarmente i nuovi nati, la popolazione complessiva della Tuscia ha registrato un incremento, passando dalle 307mila 405 unità di inizio gennaio alle 307mila 849 rilevate a fine novembre.?Le statistiche ufficiali dell'istituto nazionale di statistica indicano una situazione difficile per quanto riguarda la natalità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Brescia, una città che invecchia. La popolazione cresce dello 0,8%. Sempre più anziani e meno giovani
Occupazione in crescita solo grazie agli over 50, Forte (FI): “Un dato che premia solo la statistica”“I segnali di crescita dell’occupazione in Campania fanno bene solo alla statistica, ma non coincidono con la risoluzione reale delle problematiche...