Più magistrati responsabili meno irresponsabili detenzioni

In un intervento diretto, Pier Luigi Bersani invita a votare no, definendo questa scelta un omaggio ai 28 magistrati che sono finiti sotto processo. La sua presa di posizione si rivolge alla questione delle responsabilità nel sistema giudiziario, collegandola alle conseguenze delle detenzioni. La discussione si focalizza sulla tutela dei magistrati e sulle implicazioni delle decisioni giudiziarie.

Al direttore - “Votare No è un omaggio ai 28 magistrati che sono finiti davanti ad un plotone di esecuzione: di mafia, di camorra, di terrorismo” (Pier Luigi Bersani). Mi associo all’omaggio ma non capisco il nesso logico. E’ come se chi scrive dicesse: “Votare Sì è un omaggio ai 32.262 innocenti finiti, tra il 1° gennaio 1992 e il 31 ottobre 2025, davanti a un plotone di esecuzione che li ha incarcerati ingiustamente con l’erario che ha dovuto sborsare oltre un miliardo di euro in risarcimenti. E non ci vuole molta fantasia per immaginare quale tragedia possa essere quella di venire a torto accusati, arrestati, privati del patrimonio e della reputazione, condannati, e poi, magari anni dopo, finalmente assolti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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