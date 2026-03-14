Pioggia sul Piacentino 24 ore di allerta gialla per piene dei fiumi su tutta la provincia
Una perturbazione interessa il territorio piacentino, con un’allerta gialla di 24 ore diffusa dalla protezione civile dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento riguarda tutta la provincia e si riferisce alle possibili piene dei corsi d’acqua. L’allarme è stato emesso fino alla mezzanotte del 16 marzo, per monitorare eventuali rischi legati alle piogge persistenti.
Per alta collina e montagna bollino anche per frane fino alla mezzanotte del 16 marzo: l’avviso della protezione civile dell’Emilia-Romagna . A diramare l'avviso, valido fino alla mezzanotte del 16 marzo, la protezione civile dell'Emilia-Romagna. Per i comuni di alta collina e montagna bollino giallo anche per frane e piene dei corsi minori. Nel corso della mattinata - aggiunge il bollettino - i colmi di piena saranno in propagazione nelle sezioni di valle dove localmente si potranno raggiungere livelli idrometrici prossimi a soglia 1. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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