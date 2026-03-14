Pio Esposito bianconero la follia che l’Inter vuole evitare ad ogni costo

Pio Esposito, giovane calciatore, è attualmente al centro delle voci di mercato che lo collegano alla Juventus. L’Inter, squadra in cui milita, si sta impegnando per evitare la cessione del giocatore, considerato una risorsa importante. Le trattative tra le parti sono ancora in corso e non sono stati ancora annunciati eventuali accordi ufficiali. Il futuro di Esposito resta quindi incerto.

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Manchester United sun yi tattaunawa kan yiwuwar daukar dan wasan gaba Francesco Pio Esposito. Sai dai kuma Inter Milan ba sa son sayar da dan wasan, domin har yanzu yana da dogon kwangila da kungiyar. Don haka, ana ganin cewa sai an kawo babb - facebook.com facebook