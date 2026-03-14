Paolo Pilotto si presenta nuovamente come candidato sindaco di Monza alle prossime elezioni comunali del 2027. La sua candidatura è stata annunciata con largo anticipo, circa diciotto mesi prima della data prevista per le elezioni. La notizia arriva in un momento in cui l’alleanza politica intorno al suo nome si mostra compatta e unita.

Paolo Pilotto ha ufficializzato la sua ricandidatura alla carica di sindaco di Monza per le amministrative del 2027, anticipando di diciotto mesi l’inizio della campagna elettorale. L’annuncio è stato dato nella sede del Partito Democratico in via Arosio, dove si è radunata una coalizione ampia che include il Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, LabMonza, MonzAttiva, Azione e il Movimento Moccia per Monza. L’evento segna un punto di svolta rispetto alle dichiarazioni precedenti del primo cittadino, che aveva più volte espresso la volontà di non presentarsi per un secondo mandato. La decisione finale è maturata dopo aver cercato altri candidati senza esito positivo, portando Pilotto a tornare sulla scena politica con l’obiettivo di completare e migliorare il programma pluriennale delineato nel 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pilotto torna sindaco: 18 mesi prima, alleanza unita

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