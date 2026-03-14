Pilotto sfida il tabù | ricandidatura per il secondo mandato

La politica monzese si prepara a un nuovo atto di sfida: Paolo Pilotto ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura per il secondo mandato. La decisione è stata comunicata tramite una conferenza stampa, in cui ha spiegato di voler continuare il lavoro iniziato. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione di sostenitori e avversari, mentre le domande sul futuro politico della città si fanno più pressanti.

La politica monzese si prepara a un nuovo atto di sfida: Paolo Pilotto ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura per il secondo mandato. La presentazione ufficiale è fissata per le 11:00 di questo sabato 14 marzo nella sede del Partito Democratico in via Arosio. Si tratta di una mossa che tenta di rompere un tabù storico della città, dove nessun primo cittadino è mai riuscito a sedere due volte consecutive sulla poltrona più importante. Il candidato, classe 1960 e padre di due figli, non agisce da solo ma conta sul supporto di una vasta coalizione che include Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, LabMonza, MonzAttiva e Movimento Moccia per Monza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pilotto sfida il tabù: ricandidatura per il secondo mandato Articoli correlati Taurianova rivota Biasi: stabilità e risultati concreti al centro della ricandidatura per un nuovo mandato.Taurianova, in Calabria, si prepara alle elezioni comunali di primavera con il sindaco uscente Roy Biasi che annuncia la sua ricandidatura. Leggi anche: Morstabilini: “Ricandidatura mai in dubbio, civismo il mio punto di forza. La sfida: recuperare il chiostro dell’ex Angelo Maj” Altri aggiornamenti su Pilotto sfida Argomenti discussi: Chi è Ibiza Altea: dal dolore per la perdita del compagno alla rinascita nella casa del Grande Fratello Vip. Verso il tabù Napoli. Leggo in apertura: La Roma si prepara alla sfida del MaradonaLa Roma verso il Napoli contro il tabù Maradona. Titola così in prima pagina il quotidiano Leggo, che si concentra sul big match tra i giallorossi e gli azzurri in programma domenica sera. Una gara ... m.tuttomercatoweb.com Sfida alla capolista, L'Eco di Bergamo: Per l'ultima del 2025 domani l'Atalanta sfida il tabù InterPer l'ultima del 2025 domani l'Atalanta sfida il tabù Inter scrive L'Eco di Bergamo in prima pagina quest'oggi. L'Atalanta si prepara ad ospitare l'Inter, una delle formazioni tabù dell'era ... tuttomercatoweb.com