Un uomo di 82 anni di Musile di Piave, Pietro Pivato, è morto annegato dopo essere scivolato sulle rocce lungo il fiume Piave durante una passeggiata. Le ricerche sono terminate con il ritrovamento del suo corpo nelle acque del fiume, dopo che era scomparso nella mattinata di sabato 14. La tragedia si è consumata nel territorio veneziano.

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Pietro Pivato, l'82enne di Musile di Piave di cui si erano perse le tracce nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo. Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato intorno alle 17 dai sommozzatori dei vigili del fuoco, non lontano dalla riva del fiume Piave. La scomparsa Pivato era uscito di casa di buon mattino in sella alla sua bicicletta, diretto verso le sponde del fiume in prossimità del Ponte dei Granatieri. L'intento era quello di dedicarsi alla raccolta dei "bruscandoli", i germogli di luppolo selvatico molto comuni nella zona in questo periodo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pietro Pivato, va a bruscandoli sul Piave e scivola: annega a 82 anni

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