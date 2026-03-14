Piemonte | export a 61,8 mld metalli e agro in ascesa

Nel 2025 le esportazioni del Piemonte hanno toccato i 61,8 miliardi di euro, con un aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente. I settori che hanno contribuito maggiormente sono stati i metalli e i prodotti agroalimentari, entrambi in crescita. La regione continua a rafforzare la sua presenza sui mercati internazionali, mantenendo un trend positivo nel settore delle esportazioni.

Le esportazioni del Piemonte hanno raggiunto i 61,8 miliardi di euro nel 2025, registrando un incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente. Questa crescita si è consolidata nonostante un ambiente internazionale segnato da instabilità geopolitica e volatilità dei mercati, dimostrando la resilienza del sistema produttivo regionale. I settori che hanno trainato questo risultato sono stati l’agroalimentare con un balzo del 7,7% e il comparto metalli con un aumento del 14,5%. Mentre il saldo della bilancia commerciale resta positivo per 15,5 miliardi di euro, le importazioni hanno toccato i 46,3 miliardi, in crescita del 5,0%. La provincia di Alessandria ha guidato la dinamica provinciale con un +10,5%, superando le attese anche se il dato complessivo regionale rimane leggermente inferiore alla media nazionale del 3,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: export a 61,8 mld, metalli e agro in ascesa Articoli correlati Verona: export a 15,4 miliardi, Polonia in ascesaIl 2025 ha l’economia veronese tornare a crescere, superando i 15,4 miliardi di euro nelle esportazioni, un risultato che segna un’inversione di... Export, Napoleone (IT-EX): "Centrare obiettivo 700 mld, fiere centrali"Napoleone infatti ricorda che "la singola azienda, evidentemente grande o piccola che sia, riesce a fare le sue attività in base al fatturato che... Altri aggiornamenti su Piemonte export a 61 8 mld metalli e... Temi più discussi: L’export Alessandria vola e vale 8 miliardi: realizza il migliore exploit in Piemonte; Piemonte, export in crescita nonostante le tensioni geopolitiche; Cambio di passo dell’export piemontese: nel 2025 è +2,7%; Piemonte: l’export in controtendenza, il 2025 si chiude in crescita. Export piemontese in crescita nel 2025: +2,7%, trainano agroalimentare e metalliNel 2025 l’export del Piemonte cresce del 2,7% raggiungendo 61,8 miliardi di euro. Alessandria guida la crescita tra le province ... ilpiccolo.net Export piemontese in crescita, nel 2025 boom del Medio OrienteIl Piemonte chiude il 2025 con un export in crescita in un contesto internazionale incerto. Le vendite oltre confine aumentano del 2,7%, raggiungendo 61,8 miliardi di euro, mentre le importazioni ... ansa.it Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per maltempo e neve, fiocchi anche a bassa quota - facebook.com facebook Cresce (di poco) l’occupazione in Piemonte. Il resto d’Italia fa meglio. Arretra l’industria x.com