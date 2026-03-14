Piediripa | centro Simonetti approvato la politica si

Il progetto del centro commerciale Simonetti a Piediripa ha ricevuto l’approvazione e passerà alla fase di realizzazione. La decisione è stata presa nonostante le discussioni politiche tra le forze di maggioranza e opposizione, che si sono confrontate pubblicamente sulle modalità e le tempistiche dell’intervento. La procedura amministrativa prosegue quindi secondo quanto stabilito dagli organismi competenti.

Il progetto del centro commerciale Simonetti a Piediripa è stato approvato e si avvierà alla fase esecutiva, nonostante le contestazioni politiche incrociate tra maggioranza e opposizione. Mattia Orioli, candidato sindaco di un terzo polo, ha messo in luce come sia la destra che la sinistra abbiano contribuito a creare una situazione in cui l’insediamento diventi inevitabile, lasciando i cittadini a gestire le conseguenze urbanistiche. L’annuncio della giunta Parcaroli, supportato dalle spiegazioni dell’assessore all’urbanistica Silvano Iommi, ha scatenato reazioni immediate da parte dei consiglieri comunali legati alla destra, pronti a rinnovare le battaglie politiche passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piediripa: centro Simonetti approvato, la politica si Articoli correlati Centro commerciale Simonetti, la versione della Giunta di Macerata: “Ecco i motivi del nostro sì”Macerata, 10 marzo 2026 – “Non si tratta di un centro commerciale per la grande distribuzione ma di un parco commerciale per la piccola e media... Il centro commerciale Simonetti. Via libera tra le polemiche: "Ognuno risponda del proprio voto"Il via libera della giunta Parcaroli al vecchio progetto per il centro commerciale di Piediripa accende il dibattito. Una raccolta di contenuti su Piediripa centro Simonetti approvato la... Temi più discussi: Il centro commerciale Simonetti. Via libera al vecchio progetto: In arrivo trecento posti di lavoro; Centro commerciale Simonetti, si ritorna al passato: la giunta approva il progetto del 2010; Nuovo centro commerciale, Simonetti ringrazia il Comune di Macerata: Un’accelerazione coraggiosa; Il centro commerciale Simonetti. Via libera tra le polemiche: Ognuno risponda del proprio voto. Simonetti, solo un gioco delle parti tra destra e sinistraUn gioco delle parti tra destra e sinistra, con il risultato che il centro commerciale Simonetti si farà. A puntare il dito contro entrambi gli schiaramenti, dopo il via libera all’insediamento a Pi ... ilrestodelcarlino.it Nuovo centro commerciale, Simonetti ringrazia il Comune di Macerata: «Un’accelerazione coraggiosa»MACERATA Il giorno dopo l’adozione della delibera di giunta che segna l’avvio della procedura di adozione del piano di lottizzazione per ... msn.com #etg #news È stato presentato al Multiplex di Piediripa di #Macerata in anteprima il nuovo film sostenuto dalla Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission: Strike – Figli di un'era sbagliata… By Roberto Properzi - facebook.com facebook