Picta oggi si esplora la figura dell’artista Leonora Carrington

Oggi alle 17, nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole, si svolge un evento nell’ambito di Picta Romagna, la rassegna europea di arte contemporanea. L’appuntamento è dedicato alla figura dell’artista Leonora Carrington e fa parte delle iniziative culturali collaterali della manifestazione. L’evento si concentra sull’esposizione e analisi della sua opera e del suo ruolo nell’arte contemporanea.

Nuovo appuntamento con gli eventi culturali collaterali di Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea, oggi alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. La storica dell’arte Gianna Panicola terrà una conferenza sul tema ‘L’alchimia della visione - Leonora Carrington tra fiaba, luce e metamorfosi’. Sotto i riflettori una delle artiste più enigmatiche e affascinanti del Novecento, appunto Leonora Carrington. Una creativa "capace di trasformare la pittura in un luogo di metamorfosi dove mito, memoria e immaginazione si intrecciano, aprendo nuove prospettive di riflessione contemporanea" spiega Panicola, rapita dall’arte del ventesimo secolo declinata al femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picta, oggi si esplora la figura dell’artista Leonora Carrington Articoli correlati "L’alchimia della visione": conferenza di Gianna Panicola su Leonora Carrington tra fiaba, luce e metamorfosiS’intitola ‘L’alchimia della visione’ - Leonora Carrington tra fiaba, luce e metamorfosi la conferenza in programma sabato 14 marzo alle 17 nel... A Chieti un incontro per approfondire la figura di “Sallustio, lo storico e l'artista"L’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con il dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e con il dipartimento di Studi...