Piccole imprese e sanità pubblica | Così allargheremo gli orizzonti

Un evento dedicato alle piccole imprese e alla sanità pubblica ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e autorità, che hanno assistito al taglio del nastro. Prima dell’inaugurazione, sono stati intervistati diversi relatori, pronti a condividere le loro opinioni e a sottolineare l’importanza di queste iniziative. La cerimonia si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Il taglio del nastro è stato preceduto da una serie di interventi degli ospiti e delle autorità che non hanno voluto mancare all’evento. Erano presenti Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagnacon il vicepresidente Vincenzo Colla, Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, Rita Cucchiara, magnifica rettrice Unimore, Tiziana Ferrari, direttrice Confindustria Emilia, Francesco Ubertini, presidente del consorzio interuniversitario Cineca, Mario Nobile, direttore AgID - Agenzia per l’Italia Digitale. "L’inaugurazione dell’ UniMORE AI Center è un passaggio fondamentale per il futuro della nostra Università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piccole imprese e sanità pubblica: "Così allargheremo gli orizzonti" Articoli correlati Export: così la Regione investe nelle piccole e medie impreseRafforzare la presenza delle imprese dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali, favorendo anche la diversificazione delle destinazioni... Caro energia, Nocentini (Confartigianato): “Così si penalizzano micro e piccole imprese”Arezzo, 28 gennaio 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo interviene sul dibattito relativo al Decreto Legge Energia, evidenziando la necessità di... Aggiornamenti e notizie su Piccole imprese Temi più discussi: Piccole imprese e sanità pubblica: Così allargheremo gli orizzonti; Sanità, nuove regole sull'accreditamento: Occorre tutelare le oltre 3 mila imprese siciliane del settore; Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità): Regioni rispettino Consiglio di Stato su payback dispositivi medici; Aziende sanitarie, medici di medicina generale e specialisti uniti sull’appropriatezza: con l’Assessore Fabi presentati i primi risultati del progetto modenese. Sanità e PMI, a Palermo un confronto su riforma e programmazione sociosanitariaMercoledì 4 marzo 2026 alle ore 11:00 la Camera di Commercio Palermo-Enna, in via E. Amari 11, ospiterà un confronto pubblico dal titolo Programmazione sociosanitaria e nuova legislazione sanitaria: ... blogsicilia.it Sanità: Conflavoro Pmi diffida Regioni su payback dispositivi mediciConflavoro PMI Sanità, tra le principali associazioni del medtech italiano, ha inviato una diffida a tutte le Regioni e Province autonome chiedendo di sospendere immediatamente ogni azione di recupero ... ansa.it Alle imprese italiane l’ambiente non interessa Anche se è un sentito dire non è affatto così. Alle piccole e medie imprese italiane, che costituiscono oltre il 95% delle imprese del territorio, l’ambiente e l’efficienza interessano, anche per ridurre i propri costi, m - facebook.com facebook Credito alle imprese: 666,9 miliardi nel 2025, ma quasi 2/3 finiscono al Nord. Alle piccole imprese solo il 14,9% dei prestiti. Il Mezzogiorno riceve meno credito della sola Lombardia. Dati Centro studi Unimpresa. #economia #banche #PMI #credito x.com